Araç sahipleri dikkat: Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! 2024 Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Kış lastiği zorunluluğu tarihi 2024 yılı için belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması, kış sonuna kadar geçerli olacak. Kötü hava koşullarında trafikte güvenli sürüş sağlamak ve olası kazaları önlemek için bazı araçların kış lastiği kullanım zorunluluğu bulunuyor. Uygulamanın hangi araçları kapsadığını ve cezasının ne kadar olduğunu merak eden araç sahipleri ''Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor? 2024 Kış lastiği takmama cezası ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…
- 1
Kış lastiği zorunluluğu ile ilgili araştırmalar Aralık ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda ve ıslak zeminde en iyi yol tutuşunu sağlamaya çalışır. Böylece hem fren mesafesi istenen düzeyde olur hem de yağmurlu, karlı ya da buzlu yollarda güvenle hareket edilebilir. Bu sebeple trafikte olası kazaları önlemek için aralık-nisan ayları arasında kış lastiği zorunluluğu bulunur. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, kış lastiği takmama cezası 2024 ne kadar? İşte detaylar.
- 2
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının da valilikler tarafından belirlendiğini kaydederek, "Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor" dedi.
- 3
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?
Tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp, 4 ay devam edeceğini belirterek, "Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi.
-
- 4
Şu araçlar kış lastiği takmak zorundadır:
Kamyonlar
Otobüsler
Minibüsler
Ticari taşıma yapan araçlar
Yolcu taşımacılığı yapan araçlar (taksi, servis araçları gibi)
- 5
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.
Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.
Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Buna göre kış lastiği taktırmama cezası 2025 yılında 5.856 TL olacak.
- 6
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.
Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.
-