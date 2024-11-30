Kış lastiği zorunluluğu ile ilgili araştırmalar Aralık ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. Kış lastiği, düşük sıcaklıklarda ve ıslak zeminde en iyi yol tutuşunu sağlamaya çalışır. Böylece hem fren mesafesi istenen düzeyde olur hem de yağmurlu, karlı ya da buzlu yollarda güvenle hareket edilebilir. Bu sebeple trafikte olası kazaları önlemek için aralık-nisan ayları arasında kış lastiği zorunluluğu bulunur. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, kış lastiği takmama cezası 2024 ne kadar? İşte detaylar.