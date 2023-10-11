Kış aylarının vazgeçilmezi! Tam bir şifa deposu Beyran çorbası tarifi!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar boy göstermeye başladı. Rahatsızlıklarından ilaçların yanında doğal yollarla da kurtulmak isteyenlerin en büyük yardımcılarından Beyran çorbasının tarifini sizler için derledik.
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Beyran çorbası, Türk mutfağının özel ve geleneksel bir lezzeti olarak öne çıkar. Özellikle Gaziantep mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan beyran çorbası, kış aylarının vazgeçilmez şifa çorbalarındandır. İşte Beyran çorbasının tarifi ve faydaları...
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BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ
1 kg kemikli kuzu eti (gerdan ve incik)
2 litre su (kuzu etini haşlamak için)
1 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı tuz
5 diş sarımsak
2 yemek kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
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BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kuzu etleri orta ateşte pişirilir. Et pişerken koyduğunuz su üzerinde köpükler oluşacaktır bu oluşan köpükleri bir kevgir yardımı ile tencereden çıkarın.
En az 3 saat olmak üzere 6-8 saat aralığında etinizi kısık ateşte pişirin.
Pirinçleri ıslayın ve beklettikten sonra pişirin. Etler pişince parçalayın ve tencerede kalan suyun içerisine ilave edin.
Servis yaparken kaseler arasında pirinci ve didiklenmiş kuzu eti koyun. Ezdiğiniz sarımsakları ve pul biberi de ekleyin. Üzerine de et suyunu koyun. Afiyet olsun.
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BEYRAN ÇORBASI FAYDALARI NELER?
Yüksek Protein İçeriği: Beyran çorbası, kırmızı et veya kuzu eti içerir. Bu, yüksek kaliteli protein kaynağıdır ve vücudu güçlendirmeye yardımcı olabilir.
Mineral ve Vitamin Deposu: İçerdiği et, kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri, aynı zamanda demir ve B vitaminleri gibi önemli vitaminleri içerir.
Bağışıklık Sistemini Destekler: Beyran çorbası, içerdiği baharatlar ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Özellikle soğan ve sarımsak gibi malzemeler, vücuda hastalıklara karşı direnç kazandırabilir.
Anti-inflamatuar Etki: İçerdiği baharatlar, özellikle zerdeçal, anti-inflamatuar (iltihap önleyici) özelliklere sahiptir. Bu, eklem iltihaplarını hafifletebilir.
İyi Bir Enerji Kaynağı: İçeriğindeki karbonhidratlar, beyran çorbasını enerji veren bir yemek haline getirir.
Bağırsak Sağlığını Destekler: İçerdiği bulgur, lif bakımından zengin bir tahıldır ve bağırsak sağlığını destekler.
fTokluk Hissi: Bol miktarda lif içermesi sayesinde, beyran çorbası yemek sonrası tokluk hissi sağlayabilir, böylece aşırı yeme riskini azaltabilir.