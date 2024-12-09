Kış aylarına uygun şifa deposu çorba tarifleri nelerdir?
Aralık ayına girmemizle birlikte kış resmen geldi. Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlıkları, grip ve nezle gibi hastalıklar artmaya başladı. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın doğal yollarından biri de evde hazırlayabileceğimiz şifalı çorbalardır. İşte içinizi ısıtıp hastalıklara karşı kalkan oluşturacak çorba tarifleri...
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Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, hem besleyici hem de şifa dolu kış çorbaları, sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Pratik ve lezzetli bu tarifleri evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
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KIŞ AYLARI İÇİN SAĞLIKLI ÇORBALAR
1. TAVUK SUYU ÇORBASI
Malzemeler:
- 1 adet bütün tavuk (tercihen organik)
- 2 litre su
- 1 adet soğan (bölünmüş)
- 2 adet havuç (bölünmüş)
- 2 adet kereviz sapı (bölünmüş)
- 1 çay kaşığı karabiber taneleri
- 1 çay kaşığı tuz
- İsteğe bağlı: Taze maydanoz veya dereotu
Hazırlanışı:
- Tavuğu büyük bir tencereye yerleştirin ve suyla kaplayın.
- Soğan, havuç, kereviz sapı, karabiber taneleri ve tuzu ekleyin.
- Kaynamaya bırakın, ardından kısık ateşte 2-3 saat pişirin.
- Tavuğu ve sebzeleri çıkarın. Tavuk etini didikleyerek çorbaya geri ekleyebilirsiniz.
- Çorbayı süzün ve isteğe bağlı olarak taze maydanoz veya dereotu ile servis yapın
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2. MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 adet havuç (doğranmış)
- 1 adet patates (küp doğranmış)
- 4 su bardağı su veya tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1/2 çay kaşığı zerdeçal
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Mercimeği yıkayın ve süzün.
- Zeytinyağını tencerede ısıtın ve soğanı pembeleşene kadar kavurun.
- Havuç, patates, mercimek, su veya tavuk suyunu ekleyin.
- Kaynamaya bırakın, ardından kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.
- Kimyon, zerdeçal, tuz ve karabiberi ekleyin ve 5 dakika daha pişirin.
- İsteğe bağlı olarak blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirebilirsiniz.
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3. KEREVİZ ÇORBASI
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (doğranmış)
- 1 baş kereviz (doğranmış)
- 4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu (düşük sodyumlu)
- Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak taze otlar (maydanoz, dereotu vb.)
Hazırlanışı:
- Zeytinyağını tencerede ısıtın ve soğanı yumuşayana kadar kavurun.
- Sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kısa bir süre kavurun.
- Kerevizi ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
- Sebze suyu veya tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
- Kısık ateşte kereviz yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
- Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak taze otları ekleyin.
- İsteğe bağlı olarak blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirebilirsiniz.
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4. YOĞURTLU BUĞDAY ÇORBASI
Malzemeler:
- 1 su bardağı dövme buğday
- 1 litre tavuk suyu veya sebze suyu
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz, nane ve kırmızı biber (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
- Dövme buğdayı yıkayın ve süzün.
- Tereyağı veya zeytinyağını tencerede eritin ve soğanı pembeleşene kadar kavurun.
- Dövme buğdayı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
- Tavuk suyu veya sebze suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
- Kısık ateşte buğday yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika).
- Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.
- Çorbadan bir kepçe alarak yoğurtlu karışıma yavaşça ekleyin ve karıştırın.
- Yoğurtlu karışımı çorbaya ekleyin ve karıştırın.
- Birkaç dakika daha kaynatın ve tuz, nane ve kırmızı biber ile servis yapın.
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5. TERBİYELİ ŞEHRİYE ÇORBASI
Malzemeler:
- 1 su bardağı arpa şehriye (şehriye bekledikçe kıvamı yoğunlaşır, isterseniz miktarını azaltabilirsiniz)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 7 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı tuz
Terbiyesi için;
- 5-6 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
Hazırlanışı:
- Tencereye tereyağını alarak eritelim, şehriyeyi ilave edip 2-3 dakika rengi dönene kadar kavurup, üzerine suyu ekleyelim.
- Tencerenin kapağını kapatalım, şehriyeler yumuşayıncaya kadar arada karıştırarak 15-20 dakika pişirelim.
- Bu arada derin kase içinde; yoğurdu, yumurta sarısını ve unu pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım.
- Ardından yoğurdun kesilmemesi için tencereden 1-2 kepçe suyu içine döküp karıştıralım ve yavaş yavaş çorbanın içine sürekli karıştırarak döktükten sonra bir taşım daha kaynatalım.
- Son olarak tuzu da ilave ederek bir kaç dakika daha kaynatalım ve ocağı kapatalım.
- Küçük tavada tereyağı ve naneyi kızdırıp, çorbanın üzerine gezdirelim. Dilerseniz pul biberde ekleyebilirsiniz.
- 15-20 dakika dinlendirip, afiyetle yiyebilirsiniz.
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6. NOHUTLU SEBZE ÇORBASI
Malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (doğranmış)
- 1 adet havuç (doğranmış)
- 1 adet patates (küp doğranmış)
- 1/2 su bardağı doğranmış ıspanak veya pazı
- 1 tatlı kaşığı salça (İsteğe bağlı)
- 4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu
- Tuz, karabiber, kimyon ve zerdeçal
Hazırlanışı:
- Zeytinyağını tencerede ısıtın ve soğanı yumuşayana kadar kavurun.
- Sarımsağı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kısa bir süre kavurun.
- Havuç ve patatesi ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
- Nohut, ıspanak veya pazı ve suyu ekleyin.
- Kaynamaya bırakın ve kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
- Tuz, karabiber, kimyon ve zerdeçalı ekleyin ve 5 dakika daha pişirin.
- İsteğe bağlı olarak blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirebilirsiniz.