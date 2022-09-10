Kırtasiye yardımı şartları ve başvuru ekranı

Okulların açılmasına sayılı günler kala, veliler hazırlıklara devam ediyor. Eğitime destek vermek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından velilere, kırtasiye yardımı yapılıyor. Peki, 2022 kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, ne kadar ödenecek ve başvuru nasıl yapılır? Kırtasiye yardımına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

KIRTASİYE YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri, yılda bir defa olmak üzere; başvuru şartı aranmaksızın YÖK ve MEB sistemleri üzerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen ailelere ödenir.

Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. Yardım almak isteyenler, e-devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünden başvuru yapabilir.