Kırşehir'de Irak uyruklu 11 DEAŞ'lı yakalandı!

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin Kırşehir'de kaldıkları farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 11 kişiyi gözaltına aldı.

11 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdiği öğrenildi.