Kırşehir'de evdeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Kırşehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Kervansaray Mahallesi 2088. Sokak'taki 4 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Binadaki vatandaşlar evlerini terk edip dışarıya çıkarken, evin yanı sıra çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.