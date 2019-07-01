Kirpik nasıl yazılır?

Kirpik sözcüğü nasıl yazılır? Kirpik mi doğru, kiprik mi? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

KİRPİK NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, KİRPİK şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yaygın olarak kullanılan "KİPRİK" yazımı ise doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir.

Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazımı "kirpik"tir.