TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda her Cuma akşamı saat 20:00'da severleriyle buluşuyor. Dizi OGM Pictures imzalı olup, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündedir. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır.
KIRMIZI ODA KONUSU
Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI
BİNNUR KAYA - DOKTOR HANIM
19 Nisan 1972 yılında Elazığ'da doğmuştur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı.
İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.
GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN - TUNA
Gülçin Kültür Şahin 10 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babaeski Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını yaptı. 2012 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Bu sırada TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine de ilk adımını attı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Oyunculuk Bölümü’nde tam burslu olarak eğitime başladı. 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu’nda Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi’nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
MELİSA ASLI PAMUK - MİTRA ŞERİFİ
14 Nisan 1991 yılında Haarlem Hollanda'da dünyaya gelmiştir. 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.
Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.
DERYA TAŞBAŞI - MARIA
24 Mayıs 1985 yılında Almanya’nın Möchne Gladbach şehrinde doğan Derya Taşbaşı ortaokul ve lise eğitimini Köln’nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayarak, bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul’a geldi.
Projenin sonlanmasıyla Türkiye’de hayatına devam etme kararı alan Derya Taşbaşı, İstanbul’da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalışıp, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda yarışma sonuçları ödüllere sahip oldu ve Burslu Milano Domus Akademi de bir dönem okuma şansı oldu.
Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde ilk kamera önü deneyimini yaşarken, oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kollej Günlüğü dizilerinde devam etti. Ayrıca bu sure zarfında çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yerini aldı.
TRT Spor’da 295 bölüm yayınlanan Haydi Spora isimli programın sunuculuğunu yapan Derya Taşbaşı, Kanal 7 ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Uçan Halı programıyla, seyircilere dünyanın en çok merak edilen ülkeleri ve şehirlerinden seslendi. Son olarak da TRT Avaz ekranlarında Türk Halk oyunlarını tanıtan Türk Dansları isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı.
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