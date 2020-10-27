Kışın soğuk günlerinde içinizi ısıtacak koyu kıvamlı, harika bir lezzet olan kırmızı mercimek çorbası çok iyi gidecektir. Çorba yapmayı düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen güzel pişirilmiş kırmızı mercimek çorbasına kimse hayır diyemeyecek...

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER

KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASININ YAPILIŞI

Afiyet olsun…

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