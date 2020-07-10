Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan kişilerin Hollanda'dan gönderilecek olan uyuşturucu maddelerin Hollanda'dan temin edilip nakliyecilere teslim etme aşamalarıyla ilgilendiği tespit edilen Kemal Kahya Hollanda'da, PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarında aktif yer alan ve 2015 yılında Diyarbakır-Sur/Hendek olaylarında M-16 marka uzun namlulu silahlarla faaliyet yürüterek Silopi'deki mahallelerde silah ve mühimmat dağıtımı yaparak güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 'Bedran Cudi' kod adlı Hicri Mamaş, Belarus'ta, 2010 yılı Şubat ayı içerisinde Muğla-Bodrum'da 15 yaşından küçük bir kız çocuğunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunan ve hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan Samet Ardıç, Kırgızistan'da, Elazığ'da uyuşturucu kullanıcılarına temin etmekte olduğu uyuşturucu maddeyi fırın dükkanından çıkardığı esnada kolluk kuvvetlerimizce 17 kilo 900 gram toz esrarla yakalanan ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle kırmızı bülten ile aranan Ramazan Zor Hollanda'da, yakalanarak ülkemize iadeleri gerçekleştirildi. Türk Polis Teşkilatı olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında her türlü suç ve suçluyla mücadelemizi tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!