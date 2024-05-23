KIRMIZI BÜLTEN NEDİR, NE DEMEK, KİMLER İÇİN ÇIKARILIR?

Interpol Kırmızı Bülten, uluslararası bir aranan kişinin yerini tespit etmek ve tutuklanmasını sağlamak amacıyla yayınlanan uluslararası bir taleptir. Bu talep, Interpol yani Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından üye ülkelerin talebi üzerine yayınlanır.

Ciddi suçlardan aranan kişilerin dünya çapında tespitini ve yakalanmasını sağlamak. Uluslararası adaletin sağlanmasına ve suçluların cezasız kalmasının önlenmesine katkıda bulunmak. Ülkeler arasında güvenli ve etkili bir işbirliği mekanizması oluşturmak.

KIRMIZI BÜLTEN KİMLER İÇİN ÇIKARILIR?

Hükümlüler: Bir suçtan dolayı mahkeme tarafından hüküm giymiş kişiler.

Şüpheliler: Suç işlediğinden şüphelenilen kişiler.

Sanıklar: Hakkında dava açılmış ve yargı süreci devam eden kişiler.