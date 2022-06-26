Edirne Belediye Başkanlığı organizasyonuyla 2022 yılında gerçekleştirilecek olan 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihi belli oldu. İşte 2022 Kırkpınar güreşleri tarihleri...

2022 KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

661'incısi Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1-2-3 Temmuz tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

KIRKPINAR TUR ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri ise şöyle:

Yolluklar: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iştirak edecek başpehlivanlara 2 bin 100 TL, başaltı pehlivanlarına bin 700 TL, büyük orta pehlivanlara bin 100 TL, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 650 TL, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 500 TL.

Tur ücretleri: Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 140 TL, başaltı pehlivanlarına 100 TL, büyük orta pehlivanlarına 80 TL, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 70 TL, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 60 TL.