Edirne Belediye Başkanlığı organizasyonuyla 2021 yılında gerçekleştirilecek olan 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihi belli oldu. İşte 2021 Kırkpınar güreşleri tarihleri...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kırkpınar yağlı güreş müsabakalarının açılış müsameresi 9 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlenebilecek. 10 Temmuz Cumartesi günü ise 12.30'da 1. Tur başlayacak ve 2 ve 3. Tur ise 15.00, 17.00 saatlerinde izlenebilecek.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

660'ıncısı Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Buna göre Edirne Belediyesi başpehlivan olan güreşçiye 60 bin TL para ödülü, altın madalya ve kupa, başpehlivan ikincisine 38 bin TL, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 20’şer bin TL para ödülü, bronz madalya ve kupa verecek. Diğer kategorilerde dereceye girenler de para ödülü ve madalya kazanacak. Bu kapsamda Edirne Belediyesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tüm kategorilerde ilk üç dereceye girecek pehlivanlara toplam 352 bin 850 lira para ödülü dağıtacak.

Belediye tarafından güreşlere katılacak ve kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri de belirlendi.

Buna göre Kırkpınar'a katılacak pehlivanlara yolluk olarak, başpehlivanlara 1700, başaltı pehlivanlarına 1350, büyük orta pehlivanlara 850, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 530, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 400 TL verilecek.

Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 110, başaltı pehlivanlarına 85, büyük orta pehlivanlarına 60, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 55, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 45 TL verilecek.

DMAX YAYIN AKIŞI

17:05 Ünlülerin Karavanı

18:00 Mega Teraslar

18:30 Kırkpınar Yağlı Güreşleri

20:30 İkinci El Kralları