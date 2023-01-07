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Kırklareli'nde Balkan geleneği "Koleda Gecesi" düzenlendi

Balkanlar'da yaygın olan ve 'korkutmayı' esas alan Koleda geleneği Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir gece ile sahnelendi. Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinliğe katılanlar ilk olarak yüzlerini boyadı, maskeler taktı. Bazı kişiler evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu

Giriş: 07.01.2023 - 22:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kırklareli'nde Balkan geleneği
Bin yıllık korku geleneği
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AA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" gecesi düzenlendi.

Büyükmandıra Belediyesince organize edilen etkinliğe katılanlar önce yüzlerini boyadı, yüzlerine maske, omuzlarına beyaz çarşaf taktı.

Grup, daha sonra yürüyüş yaparak çeşitli korkutucu sesler çıkardı.

Bazı kişiler evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.

Kültür Park'a kadar yürüyen katılımcılar burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı.

Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. İkramların ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu belirterek, bu vesileyle halkın bir araya geldiğini söyledi.

Bu yıl etkinliğin beşincisini düzenlediklerini anımsatan Çölgeçen, "Biz bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz. Bu yıl güzel bir katılım oldu. Her sene üzerine koyarak etkinliğimizi geliştiriyoruz. Balkanlar'da dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. Masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik." diye konuştu.

Geceye katılanlardan Sedef Yörük ise organizasyonda çok eğlendiklerini söyledi.

Kapı kapı gezerek vatandaşları korkuttuklarını ifade eden Yörük, "Amacımız kötü ruhları korkutup kaçırmak. Her sene değişik makyajlar yapmaya çalışıyoruz. Böyle her sene daha 'korkunç' olmaya çalışıyoruz kötü ruhları korkutmak için." dedi.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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