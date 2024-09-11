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        Haberler Gündem Güvenlik Kırklareli'nde Atatürk heykeline saldırı: Şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde Atatürk heykeline saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline taşlı saldırıda bulunan Canan B, gözaltına alındı. Valilik, saldırganın psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğunu ve zaman zaman hastanede tedavi gördüğünü açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 01:43 Güncelleme: 11.09.2024 - 01:43
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        Kırklareli'nde Atatürk heykeline saldırı: Şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline dün saat 20.50 sıralarında bir kadın tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

        Saldırıyı gören vatandaşlar, Canan B'ye tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan Canan B, emniyete götürüldü.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. 'Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline zarar vermeye çalışan şahıs hakkında basın açıklaması' başlığını taşıyan Valilik açıklamasında şöyle denildi:

        "İlimiz Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline; 10 Eylül 2024 Salı günü saat 20.50 sıralarında C.B. isimli şahıs zarar vermeye çalışmıştır. Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

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        #Atatürk
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