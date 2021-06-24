KIRIKKALE NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Kırıkkale, İç Anadolu Bölgesinde yer alan ilidir.

İlin kuzeyinde Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepeleri bulunur. Topraklarının denizden ortalama yüksekliği 700 m. olup kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Koçu Dağı uzanmaktadır. Bu dağ, 4×7 km boyutlarındadır. Yığlıtepe, deniz seviyesinin 1278 m. üstündedir. Güney-güneydoğuda Denek Dağ Sırası bulunmaktadır. Bu dağ sırası Çoruhözü Vâdisi'nin güneyinde uzanmaktadır.

İl yüzölçümünün küçük bir bölümünü ovalar oluşturur. Kuzeydeki Çamlıca ve Karakaya tepeleriyle güneydeki Denek Dağı’nın arasında Kırıkkale Ovası uzanmaktadır. Kırıkkale ilinde yerleşimin önemli bölümü buradadır. Ovanın en geniş yeri, Çoruhözü Deresi’nin Kızılırmak’a aktığı noktadır.

İl sınırları içerisindeki yaylalar, deniz seviyesinin 1200–1600 m üzerindedir.

KIRIKKALE'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Kırıkkale, 9 ilçe (merkez dahil),11 belde ve 185 köy ile tipik bir Orta Anadolu ilidir. İlde 20 belediye teşkilatı mevcuttur. Bunlardan 1’i İl belediyesi, 8’i ilçe belediyesi, 11’ü ise belde belediyesidir. Ayrıca 13 mahalli idare birliği bulunmaktadır.

2020 yılı sonunda Kırıkkale ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2[21] km2'ye düşen kişi Bahşılı 7.399 7.279 -1,62 1 5 5 7.279 6.004 82,48 266 27 Balışeyh 6.478 6.181 -4,58 1 4 28 3.974 2.207 35,71 623 10 Çelebi 2.633 2.471 -6,15 1 4 13 1.666 805 32,58 223 11 Delice 9.075 8.532 -5,98 2 13 40 4.213 4.319 50,62 970 9 Karakeçili 3.369 3.277 -2,73 1 8 2 287 2.990 91,24 137 24 Keskin 17.620 16.239 -7,84 1 6 55 6.816 9.423 58,03 1.129 14 Merkez 198.477 199.032 0,28 2 31 9 4.071 194.961 97,95 432 461 Sulakyurt 6.953 6.513 -6,33 1 7 26 4.398 2.115 32,47 708 9 Yahşihan 31.013 29.179 -5,91 1 10 7 2.706 26.473 90,73 304 96 Kırıkkale 283017 278.703 -1,52 11 88 185 35.410 249.297 89,45 4.791 58

KIRIKKALE'DE GEZİLECEK YERLER

Silah Müzesi

Hasandede Cami ve Türbesi

Haydar Paşa Camii

Şeyh Şamil Camii ve Türbesi

Çeşnigir Köprüsü

Karaahmetli Tabiat Parkı

Celal Bayar Parkı

Ceritkale Kaya Mezarları

Ballı Camii ve Türbesi

KIRIKKALE YÖRESEL YEMEKLERİ

Yoğurtlu Tarhana Çorbası

Tuvalak

Katma Aşı

Sızgıt

Omaç

Madımak

Keskin Tava

Sarığı Burma