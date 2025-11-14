Kırıkkale'deki irtikap soruşturması sanıkları hakim karşısında

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Türkyılmaz, İ.A, M.T, T.A. ve Ü.T. ile tutuksuz sanıklar C.A, İ.A, K.T. ve M.T. ile avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan B.U. ve F.M. ile müşteki Cihan Sivri ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü M.T, savunmasında, belediyede 2014 yılında sözleşmeli inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Daha sonra 2023'te İmar Müdürü olarak atandığını anlatan M.T, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı Türkyılmaz, müdür olduktan sonra ilçedeki inşaatları kontrol etmemizi istedi. Bunun üzerine inşaatları tek tek kontrol ettik. Söz konusu inşaatta da statik aykırılıklar tespit ettik. Bunun üzerine mühürleme işlemi yaptık. Sonra müşteki Cihan Sivri ile proje üzerinde görüştük ve kendisi 'aramızda hallederiz' dedi. Başkan da Cihan'a yardımcı olmamızı istedi. Daha sonra Türkyılmaz'ın isteğiyle Cihan'ı arayıp dairelerin taksitli ve peşin fiyatlarını sordum. Kendisini tadilat projesi kapsamında tehdit etmedim ve 'şu daire şu kişiye olacak' gibi bir mesaj atmadım. Ayrıca belirtilen kişiler tarafından Cihan'dan alınan 7 daireye bedel ödenmediğini tahmin ediyorum. Beni tamamen Türkyılmaz yönlendirdi, kendi başıma bir şey yapmadım. Kendim için bir menfaat temin etmedim."

REKLAM

Eski Belediye Başkanı Türkyılmaz ise üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, önceki belediye başkanıyla aralarında bulunan anlaşmazlık nedeniyle kendisine böyle bir kumpas kurulduğunu iddia etti.

İmar uygulamalarında usulsüzlük yapmadığını ve Cihan Sivri'yi tanımadığını öne süren Türkyılmaz, "Eski İmar Müdürü M.T'ye hiçbir talimatım olmadı. Ben inşaattan anlamam. Belediye başkanı olduktan sonra 15 birime alanında tecrübeli kişiler yerleştirdim. Söz konusu inşaatla ilgili hiçbir bilgim yok, buradan 10 daire almak istemedim. M.T'nin ifadesi doğru değil. 6 aydır suçsuz yatıyorum. Beni oyuna getirmişler. Başkanlığım döneminde başıma bunların geleceği hiç aklıma gelmedi. Buradan usulsüz şekilde daire almadım, adı geçen kişilerle de hiçbir çıkar ilişkim yoktur. Bir kişinin siyasi hayatıyla oynamak bu kadar kolay değil. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatleri ve tahliyelerini istedi.

Müşteki Cihan Sivri de sanıklar M.T. ve Türkyılmaz'ın kendisinden bedelsiz daire talep ettiğini iddia ederek, bunun üzerine projeyi bitirebilmek için kendileriyle görüştüğünü belirtti.