İHA

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'Yuva Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Kavga esnasında pompalı tüfekle vurulan M.B. (26),E.A. (42),O.A., Ş.T. (21),V.G. (28) yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlıların bulunduğu araç, Vatan Caddesi üzerinde olaya müdahale etmek için hareket halinde olan yunus polisi M.K. (27) ve C.A. (31)'nın bulunduğu motosiklete de çarpıp yaralayarak kaçmayı sürdürdü.

Şüpheli araç, kovalamaca sonucunda Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağındaki polis ekiplerince durduruldu. Zanlılar gözaltına alınırken araçta da kavgada kullanılan balta, sopa ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Yaralı polisler Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer yaralılar da kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.