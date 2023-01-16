Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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