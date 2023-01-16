Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü

Kırıkkale'de park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. G.Ü. idaresindeki otomobil, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
G.Ü'nün cenazesi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.