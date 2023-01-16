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Kırıkkale'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

Kırıkkale'de park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada araçta sıkışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş: 16.01.2023 - 03:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kırıkkale'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
Kırıkkale'de feci kaza: 1 ölü
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AA

Kırıkkale'de park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. G.Ü. idaresindeki otomobil, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

G.Ü'nün cenazesi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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