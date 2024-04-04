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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

        Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

        Kırıkkale'de iki otomobilin şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştığı feci kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 05:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 05:59
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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, dün aksam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Ö.Ş. kontrolündeki otomobil ile S.B. idaresindeki otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobiller köprü duvarına çarptı.

        Kazada, sürücü S.B. ve aynı otomobilde bulunan S.S. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
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