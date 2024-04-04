Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştığı feci kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün aksam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Ö.Ş. kontrolündeki otomobil ile S.B. idaresindeki otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobiller köprü duvarına çarptı.
Kazada, sürücü S.B. ve aynı otomobilde bulunan S.S. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.