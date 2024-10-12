Kırıkkale'de emniyet şeridinde yürürken otomobil çarpan yaşlı adam öldü

REKLAM advertisement1

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolu OSB kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.K. (22) yönetimindeki otomobil, emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Garip Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza yerine gelen Garip Akbaş’ın yakınları gözyaşlarına boğularak, sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.