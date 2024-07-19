Kırıkkale'de elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kırıkkale'de elektrikli motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı
Giriş: 19.07.2024 - 03:43 Güncelleme: 19.07.2024 - 03:56
Kırıkkale'de A.N. idaresindeki 71 MA 0450 plakalı elektrikli motosiklet, Osmangazi Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde A.K'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
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