Kırıkkale'de birbirlerine tabancayla ateş ettiler: 4 yaralı

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Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla birbirlerine ateş eden 4 şüpheli de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.