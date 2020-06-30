Kırgızistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kendisini kötü hissettiği için sağlık merkezine başvuran Atambayev'e yeni tip koronavirüs şüphesiyle test yapıldığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Doktorların, Atambayev'e "çift taraflı zatürre" teşhisi koyduğu ve hastaneye kaldırılmasına karar verdiği ifade edildi.

Atambayev'in son günlerde avukatları ve yakınlarıyla görüştüğü hatırlatıldı.

Kırgızistan'da suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılmasından sorumlu tutulan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Geçen yıl polis operasyonuyla gözaltına alınan Atambayev, 2011-2017 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapmıştı.