Kırgızistan'da Türkçe şarkı yarışması

Büyük Konser Salonu Filarmoni'de düzenlenen Türkçe şarkı yarışmasına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğin bazı müşavirleri ve ataşeleri, Azerbaycan Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kırgızistan Temsilcisi Mehmet Davulcu, öğretmenler, kursiyerler, veliler ve davetliler katıldı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, açılışta yaptığı konuşmada, TTÖMER'in bu yıl Kırgızistan'da 26. yılını kutladığını hatırlatarak etkinlikte iki kardeş halkı aynı coşku ve sevinçle bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Ertan Önal, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Ne mutlu ki, ata yurt kardeş ülkede dil öğretmenlik gibi mesleği yerine getirmek okullarımıza ve TTÖMER öğretmenlerimize nasip oldu." dedi.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk dünyasındaki halkların ana dilini en iyi şekilde öğrenmesi ve konuşması gerektiğine dikkati çekti.
TTÖMER Müdürü Ali Kılıç, bugüne kadar kardeş ülke Kırgızistan'da 60 bine yakın kursiyere Türkiye Türkçesini öğrettiklerini bildirdi.
AA'nın haberine göre; Türkçe şarkı yarışmasında "Saz mı caz mı", "Bu akşam ölürüm", "Hekimoğlu", "Ay yüzlüm", "Senden daha güzel", "Cesaretin var mı aşka", "Vatan marşı", "Bahar gözlüm" ve "Gel gel" şarkıları seslendirildi.
"CESARETİN VAR MI AŞKA" YORUMU BİRİNCİLİĞİ GETİRDİ
Jüri oylamasının ardından Aynazik İsakkızı, gitar çalarak seslendirdiği "Cesaretin var mı aşka" adlı şarkısıyla birinciliği, sahneye asker kıyafetiyle çıkan Adilet Şakenov "Vatan marşı"yla ikinciliği ve Erbol Bekmatov "Bahar gözlüm" adlı şarkısıyla üçüncülüğü elde etti. Şarkı yarışmasında dereceye giren ve yarışmaya katılan kursiyerlere hediyeleri takdim edildi.
Çok sayıda davetliye yapılan çekilişle çeşitli hediyeler ve iki kişiye Türkiye uçak bileti takdim edildi. Programda, SEYTEK Ulusal Çocuk ve Gençlik Merkezi tarafından Kırgız halk oyunları grupları sahne aldı.
Türkiye'den Türk dünyası müziği sanatçısı İrfan Gürdal ve yerel sanatçılardan Malika Dina, Turdakun Niyazaliyev şarkılar söyledi, Baktıgül Abdisalamova da Kırgız geleneksel enstrümanları çaldı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri Zeybek oyunu ve Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi Artvin yöresi oyunu sergiledi.
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