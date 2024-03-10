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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Kırgızistan'da hatimle ilk teravih namazı kılındı

        Kırgızistan'da hatimle ilk teravih namazı kılındı

        Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi'nde hatimle ilk teravih namazı kılındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 23:06 Güncelleme: 10.03.2024 - 23:06
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        İlk teravih namazını hatimle kıldılar
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        Ramazan ayının başlamasıyla camiyi dolduran Müslümanlar, ülkenin müftüsü Abdulaziz Zakirov'un vaazını dinledi.

        Ezanın okunmasıyla yatsı ve teravih namazı hatimle iki saatte kılındı.

        Fotoğraf: AA

        Cami imamı Abdullah Akparalı Uulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan coşkusu geldi. Allah, tüm Müslümanların dileklerini kabul etsin." dedi.

        Akparalı Uulu, tüm dünya Müslümanlarına ülkelerinde huzur ve bereket temennisinde bulundu.

        Kırgızistan'da 2 binden fazla camide ramazan boyunca iftar sofraları açılacak ve teravihler hatimle kılınacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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