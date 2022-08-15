Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını vurdu!

OĞULLARI DA TARTIŞMAYA KATILDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmaya Abdurrahman Karataş´ın oğlu Ozan Karataş ile Mehmet Koç´un oğulları Ahmet Rasim Koç ve kardeşi Resul Koç da dahil oldu.

EVE GİRİP POMPALI TÜFEĞİ ALDI

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ozan Karataş, eve girerek pompalı tüfeğiyle geri geldi. Pompalı tüfeği ev sahiplerine doğrultan Ozan Karataş´ı babası Abdurrahman Karataş engellemek istedi.

EV SAHİBİNİN OĞULLARINI VURDU

Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar Ahmet Rasim Koç ile kardeşi Resul Koç´a isabet etti. Ahmet Rasim Koç yüzünden, Rasim Koç ise elinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ahmet Rasim Koç daha sonra plastik cerrahi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis, pompalı tüfekle ateş ederek 2 kardeşi yaralayan Ozan Karataş´ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.