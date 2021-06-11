Çaykur Rizespor´da 19-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede tek liste ile seçime girecek olan Tahir Kıran, pazartesi günü basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Yeşil-mavili camianın hem saha içi hem saha dışında mevcut düzeni değiştireceğine inandığı Tahir Kıran, kulüpte köklü bir değişim için çıktığını belirttiği yolculukta 14 Haziran Pazartesi günü saat 11.30´da düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını resmen açıklayacak.