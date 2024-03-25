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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kiralık hesaplar şaştı! Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün bilmeceleri - Galatasaray Haberleri

        Kiralık hesaplar şaştı! Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün bilmeceleri

        Bu yaz kadrosunu önemli ölçüde değiştiren Galatasaray, bonservis bedeli kazanabileceği oyuncuları şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonlarıyla kiralamıştı ancak hesaplar, sarı-kırmızılıların planlarını tutmadı. İngiltere'ye kiralanan Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ün bonservislerinin alınması zor görünürken Basel'e satın alma opsiyonsuz kiralanan Yusuf Demir de sadece 11 maça çıkabildi

        Giriş: 25.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:37
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        Hesaplar planlara uymadı
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        Bu yaz kadrosuna kattığı transferlerden beklentilerin altında katkı alabilen Galatasaray'ın kiralık transferlerine yönelik yaptığı planlar da çarşıya uymadı.

        'Şampiyonlar Ligi kadrosu' parolasıyla şampiyon ön bölgede köklü bir değişime giden Galatasaray, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tete transferlerini gerçekleştirmiş, Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'le ise yollarını kiralık olarak ayırmıştı.

        Nicolo Zaniolo, şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanırken Yunus Akgün de benzer bir anlaşmayla Leicester City'nin yolunu geçici transferle tutmuştu.

        ZANIOLO ÜÇ MAÇIN BİRİNE 11'DE ÇIKABİLDİ

        Belli bir sayıda maça ilk 11'de çıkması halinde Aston Villa'ya bonservisiyle transfer olacak olan Nicolo Zaniolo, İngiliz ekibinde sadece 11 müsabakada ilk 11'de forma giyebildi. Toplamda 32 maçta süre alan 24 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de oynama yüzdesi ise yüzde 34'te kaldı.

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        Aston Villa'da ilk olarak merkezde denenen Zaniolo, Emery'yi tatmin edemeyince kanatlara geri dönmüştü. 32 müsabakada 3 gol kaydeden İtalyan yıldızın transferini sağlayacak performansı sergileyemediği belirtiliyor.

        İTALYAN KULÜPLERİNİN RADARINDA

        Galatasaray, Zaniolo'nun kiralık transferi için 5 milyon Euro geçici transfer bedeli alırken 24 yaşındaki futbolcunun Aston Villa'ya transfer olması durumunda 22,5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödemesi daha olacak.

        Bu ihtimal şu an en düşük seçenek olarak dursa da İtalyan ekiplerinin Zaniolo'ya yakından ilgisi yaz aylarının hareketli geçmesine neden olabilir.

        YUNUS, MALİ KISITLAMALARA TAKILIYOR

        Geçen sezona 11'de başlasa da devamında formayı Milot Rashica'ya kaptıran ve rotasyonda geri düşen Yunus Akgün'ün İngiltere kariyeri de umduğu gibi gitmiyor.

        Ekim 2023'te sakatlık yaşayan ve yaklaşık 1 ay boyunca sahalardan uzak kalan Yunus, sadece 11 maçta ilk 11'de forma giyebildi. Bir maçı eksik olan Leicester City, Championship'te ikinci sırada yer alırken Yunus Akgün'ün durumu Zaniolo'dan biraz daha farklı.

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        Leicester City, İngiltere'de finansal sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan PSRs kurallarını ihlal eden dördüncü takım oldu. Manchester City, Everton ve Nottingham Forest'ın ardından sınırların dışında harcama yapan Leicester City'ye bazı kısıtlama ve puan silme cezasının gelmesi gündemde.

        KARİYERİNE YURT DIŞINDA DEVAM ETMEK İSTİYOR

        Championship'te geçirdiği sürede zorunlu satın alma anlaşmasındaki maddeleri karşılayamayan Yunus Akgün'ün 2 gol 2 asistlik performansı da transferi adına çok ışık vermiyor.

        Diğer yandan Yunus Akgün'ün kariyerine Türkiye'de değil yurt dışında devam etmesi ve bu yönde planlar yaptığı da biliniyor.

        YUSUF DEMİR DE HAYAL KIRIKLIĞI!

        6 milyon Euro gibi yüklü bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ancak bu yaz Basel'e kiralanan Yusuf Demir de hayal kırıklığı yarattı.

        Geçen sezon hem yabancı statüsünde sayılması hem de çeşitli nedenlerle az forma şansı bulan 20 yaşındaki oyuncu, maç tecrübesi kazanması için Basel'in yolunun tutmuştu.

        Avusturya doğumlu olan ve bu ülkede büyüyen Yusuf, Basel'de şimdiye kadar sadece 13 maçta forma giyebildi. Aralık sonunda ufak bir sakatlık geçiren, şubatta ise tercihen kadroya dahil edilmeyen 20 yaşındaki orta saha, Avusturya U21 Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta ise frikik golü kaydetti.

        YABANCI SAYILIYOR

        28 maçta 9 galibiyet alabilen ve 10. sırada yer alan Basel'in de Yusuf Demir'in bonservisini almayı düşünmüyor.

        Gelecek sezon 12 yabancı oyuncuya lisans çıkarabilecek olan Galatasaray'ın Yusuf Demir konusunda ne yapacağı da merak konusu...

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