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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Kiracılar için güç birliği yaptılar - Girişimcilik Haberleri

        Kiracılar için güç birliği yaptılar

        Apartman ve site yönetim platformu Kozmos, gayrimenkul ticaret platformu kuran GABORAS ile iş birliği kapsamını genişlettiğini duyurdu. Bu kapsamda, Kozmos platformunda kayıtlı olan kiracıların, kira ödemelerini Albaraka Türk kanalları üzerinden yapabilecekleri belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 13:48 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:48
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        Kiracılar için güç birliği yaptılar
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        Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen fintek girişim kurucusu Insha Ventures’ın online tahsilat platformu Kozmos ile gayrimenkul ticaret platformu kuran GABORAS’ın iş birliği kapsamı genişledi.

        İmzalanan iş birliğiyle GABORAS kullanıcıları uygulama üzerinden kira ödemelerini yapabilmenin yanı sıra Albaraka Türk’ün internet bankacılığı, mobil uygulaması ve şubelerini de kullanabilecek.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Albaraka Türk Bireysel, Dijital ve Özel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, "Fintek girişim kurucusu olan Insha Ventures ve GABORAS ile genişlettiğimiz bu iş birliği, Türkiye'deki gayrimenkul ticaretini daha verimli ve kullanıcı dostu bir hale getirmek için atılmış bir adım olarak büyük önem taşıyor" dedi.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar ise, "Başlangıçta sadece bir aidat platformu olarak ortaya çıkan Kozmos, GABORAS ile kira modülünü de geliştirdi. Bugün gelinen noktada Kozmos ile ticari mülk yönetim şirketleri ve tüzel kuruluşlar kiralık mülklerine dair kira ödeme, güncel durum ve sözleşme takibi yapabilme ve borç tahsilatı gibi birbirinden farklı pek çok işlemi tek bir platform üzerinden gerçekleştirebilecek" ifadelerini kullandı.

        GABORAS Genel Müdürü Dinçer Gökçer de, "Bu sistem Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şeffaf ve güvenli gayrimenkul ticaretinin inşa edilmesinde dönüm noktasıdır" diye konuştu.

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