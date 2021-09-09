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Haberler Müzik Kıraç, Kuruçeşme'de müzikseverlerle buluştu - Magazin haberleri

Kıraç, Kuruçeşme'de müzikseverlerle buluştu

Ünlü müzisyen Kıraç, dün akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde dinleyicileriyle bir araya geldi. Sahneye, 'Talihim Yok Bahtım Kara' şarkısıyla çıkan sanatçı, "Böyle bir konser uzun zamandır yapmamıştık. Kuruçeşme'yi özlemişiz. Boğazın dibinde çok güzel bir atmosfer. Rüzgara rağmen çok güzel bir seyirci var." sözleriyle duygularını dile getirdi

09.09.2021 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Kıraç, Kuruçeşme'de müzikseverlerle buluştu - Magazin haberleri
Kuruçeşme'de Kıraç rüzgarı
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HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Kıraç, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konsere 'Talihim Yok Bahtım Kara' şarkısıyla başlayan sanatçı, hayranları tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kıraç, "Böyle bir konser uzun zamandır yapmamıştık. Kuruçeşme'yi özlemişiz. Boğazın dibinde çok güzel bir atmosfer. Rüzgara rağmen çok güzel bir seyirci var." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Dinleyicisiyle aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten ünlü sanatçı, "Türk rock müziği yapılması ve söylenmesi en zor türdür. İçinde hem şarkı hem de tiyatro vardır. Bunu da yapsa yapsa Cem Karaca yapardı, yaptı da zaten. Bize de kan ter içinde söylemek düşüyor" diyerek Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' şarkısını seslendirdi.

Konserinde 'Endamın Yeter', 'Kan ve Gül', 'Yıllar Sonra' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, sahnede iki saat kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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