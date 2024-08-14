Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat, halka arz kapsamında talep toplamaya başladı. Toplamda 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 45'ini devam eden tesis ve makine yatırımları olarak kullanacağını açıkladı. İşte, Kıraç Galvaniz tüm halka arz detayları...