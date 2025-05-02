2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Nisan ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu.

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.