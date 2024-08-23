Buluşmaya ev sahipliği yapan Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Emre Burçkin, "Bunu yapmamızın temel amacı, geleneksel hale getirmeye çalışmak. Buradaki amacımız; farklı inanç gruplarını sevgi ve hoşgörüyle birbirleriyle kaynaşıp yaşamasına ilişkindir. Farklılıklar toplumumuzun bir zenginliğidir. Bu zenginliği böyle kabul ederek yaşamak için bir amaç edindim. Bu amacı da yerine getirmeye çalışıyorum. Burada gördüğünüz, her gruptan yani Türkiye'de yaşayan her farklı inanç gruplarından, ben -bu şekilde ifade ediyorum- ve farklı kültürlerden insanlar mevcut. Bu insanların da buraya gelmesinin nedeni bir dostluk yemeğiyle görüşüp kaynaşabilmek ve bu sevgiyi yayabilmek. Sevgi ve saygı olduğu müddetçe insanlar arasında hiçbir sorun olmaz. Bizi bu konuda ayrıştırmak isteyen insanlara karşı da bir duruş sergilemek istiyoruz. Bu duruşu başarmaya çalışıyoruz, tek arzumuz bu. Adalar'da yapılmasının da arkasında yatan neden; Adalar’ da bu söylediğim farklı inanç gruplarında bireyler yüzyıllardır yaşıyorlar. Benim de ailenin bir tarafı, anne tarafım 125 senedir Kınalıada'da. Yani dolayısıyla buradan gelen bir yapı var. Bu yapıda bunları biz gördük. Dolayısıyla burada yapılması, bunu işaret etmek ve göstermek amaçlı. Bu ülkede böyle bir şey yaşanıyor niye Türkiye'nin her yerinde olmasın? Zaten her yerinde bence var da, biz sadece ortaya koymak istiyoruz, böyle söyleyeyim daha iyi. Spor kulübünün ayrı bir önemi var. Bizde her tür sporcu var yani her inanç grubundan sporcu var. Bu sporcuların varlığı, bizim bu bütünlüğü sağlama ihtiyacı ve güzelliğini doğuruyor. Biz kendimizi bu konuda görevli hissediyoruz. Sadece spor kulübü olarak, bir sosyal görev olarak bunu üstlendik ve bunu bu şekilde ortaya koymak istiyoruz, sadece amacımız bu, başka da hiçbir amaç yok. Buradaki bir dostluk yemeğidir. Burada biz herkesi aşağı yukarı tanıyoruz. Sayın Valimiz de geldi çok teşekkür ediyoruz. Valimizin şemsiyesi altında olduğuna ayrıca çok çok mutluyuz. Burada savcılarımız, hakimlerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız hepsi burada mevcut ve bu da bize ayrı bir güzellik. Arkamızdaki desteği görerek, bizim yaptığımızın doğru olduğu inancını pekiştiriyor" dedi.