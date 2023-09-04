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Kırşehir'de olay, dün gece saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Köseli beldesi Çiftlik Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi.

VÜCUDUNA SAÇMA İSABET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre kına gecesinde tüfekle açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin Merve Y., yaralandı.

AMBULANSLA YOZGAT'A SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı gelin, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Merve Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GELİN TABURCU OLDU, ATEŞ EDEN SERBEST

Gelin Merve Y., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Olayın şüphelisi Abbas Y., (43) ise ifadesinin alınmasının ardından hem gelin Merve Y.'nin hem de ailesinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

"BİLEREK YAPMADIM ÇOK PİŞMANIM"

Abbas Y., ifadesinde, "Yıllardır komşuyuz. Birbirimize hiç kötülüğümüz olmadı. Düğünde havaya ateş açarken saçma Merve kızımıza denk geldi. Asla bilerek yapmadım. Pişmanım" dedi.