20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kimse Bilmez dizisi nerede çekiliyor? Kimse Bilmez dizisi oyuncuları ve konusu nedir? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ATV'de her perşembe akşamı yayınlanan Kimse Bilmez dizisine dair detaylar haberimizde...
KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU
Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister.
KİMSE BİLMEZ OYUNCU KADROSU
Kimse Bilmez dizisinin oyuncu kadrosunda Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.
KEREMCEM (ALİ HÜROĞLU)
Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister.
ÖZGÜ KAYA (SEVDA EĞİLMEZ)
Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister.
ENGİN HEPİLERİ (UYGAR SARIKAYA)
Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir. Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister.
BURAK SERDAR ŞENAL (PİLOT)
Gerçek adı Süleyman. Karizmatik, gözü kara ve dengesiz. Acımasız bir mafya gibi görünse de içten içe merhametli. Sakin konuşurken birden patlar; ne zaman ne yapacağı belli olmaz. İlkelerinden asla taviz vermez.
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