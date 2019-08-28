Kimse Bilmez 11. son bölüm

Kimse Bilmez 11. son bölümü izlendi. Büyük bir ilgiyle takip edilen Kimse Bilmez'in son bölümünde, Sevda ile Ali aynı evde yaşamaya devam ederler. Bu durum Sevda ile Ali'nin daha da yakınlaşmasına neden olur.

KİMSE BİLMEZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 11. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda'nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu'yu teselli etmek Pilot'a düşer. Duygu tam Pilot'a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Ali, kardeşiyle ilgili bir şey bulmak ümidiyle Takacı'nın peşine düşer. Takacı'nın ise Ali ve Pilot için çok özel bir planı vardır. Kardeşler, Takacı'nın tuzağından kurtulabilecek mi?