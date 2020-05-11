Kimlik ve ehliyet yenileme son tarih

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren TC Kimlik kartı ya da ehliyet yenileme işlemi ve son tarihleri ile ilgili resmi kurumlar tarafınca yapılan açıklamalar ile kafa karışıklığına ve bilgi kirliliğine son verilmiş oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ehliyet yenileme işlemleri için son gün tarihi uzatılırken TC Kimlik kartı yenileme tarihi ise aynı kaldı. Açıklamada TC Kimlik kartı ve Ehliyet yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih paylaşıldı. Peki, TC Kimlik kartı ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Merak edilen konu ile ilgili detayları sizler için derledik.
Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Açıklama
Son zamanlarda gerek bazı basın ve yayın organları ile gerekse de sosyal medyada 2020 yılında TC Kimlik Kartı, Pasaport ve ehliyet gibi belgeler hakkında gerçek dışı bir takım haberlerin çıktığı görülmekte ve insanların kafalarında karışıklık yaratmaktadır. Bu belgelerin değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek fiyatlarda artışların olacağı, eski sistem TC Kimlik kartı yani nüfus cüzdanları ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı gibi asılsız haberler çıkmıştır. Ayrıca sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu sebeple belgelerin derhal değiştirilmesi gerektiği konusunda yanılgılara düşüldü.
Resmi kurumlar tarafınca konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre TC Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden belirlenen oranlarda artış yapılarak güncelleneceği belirtildi. Ayrıca halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının yeni sistem T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu ve olacağı, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmaksızın yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın bunlara istinaden asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna duyuruldu.
Ehliyet Yenileme Son Gün Ne Zaman?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama dâhilinde “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Yani Genel Müdürlük tarafından daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirtilen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi ile ilgili yapılan açıklamada yeni tarih ise 31.12.2022 olarak belirtildi.
Kimlik Yenileme Son Gün Ne Zaman? Kimlik Geçerlilik Tarih
TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır.
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