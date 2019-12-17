17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kimlik randevusu nasıl alınır? sorusu kimliğini değiştirmek isteyenlerin gündeminde. Yeni yıla sayılı gün kala eski kimliklerini yeni çipli kimlik ile değiştirmek için öncelikli olarak nüfus müdürlüğünden randevu alınmalı. Kimlik randevusu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
KİMLİK RANDEVU EKRANI
Kimliğini değiştirmek isteyen vatandaşların öncelikle www.randevu.nvi.gov.tr adresine girerek kendilerine en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alması gerekiyor. Kimlik yenileme ücretini de sanal pos veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılması gerekiyor.
KİMLİK RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN
Daha sonra yeni kimlikte kullanılmak üzere son 3 ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf ile birlikte randevuya gidilmeli. 15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi alındığı için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekiyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni kimlikler posta ile verilen adreslere gönderiliyor.
15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.
ALO 199 KİMLİK RANDEVU HATTI
İnternet portalı üzerinden kimlik randevusu alamayan vatandaşlar ALO 199 çağrı merkezini arayarak da kimlik randevusu alabilir.
KİMLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI NEDİR?
Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren, elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kişiye özgü veriler ile biyometrik fotoğraftan oluşan, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılan kimlik kartıdır.
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