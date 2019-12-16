16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kimlik yenileme işlemi, yeni çipli kimlere geçiş yapmayan vatandaşlar tarafından soruluyor. Yeni kimliklerde cinsiyet belirten renk yok. Yeni çipli kimlikler uluslararası standartlara göre yenileniyor. Mevcut kimliklerin yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca geçerli olacak. İlk başvuru ve geçiş işlemleri yeni kimlik için Ocak 2017 tarihinde başladı. Vatandaşlar her yeni yıl yaklaştığında "Ehliyet ve yeni kimlik başvuru tarihi sona eriyor" paniği yaşıyor ve NVİ başvuru merkezlerine akın ediyorlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ehliyet yenileme için son başvuru tarihini duyurdu. Detaylar haberimizde...
KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenecek. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor.
2019 KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ
|Başvuru Nedeni
|Ücret (TL)
|Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|22,50 TL
|Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|22,50 TL
|Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli
|22,50 TL
|Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli
|45,00 TL
KİMLİK YENİLEME RANDEVU NASIL ALINIR?
Kimliğini değiştirmek isteyen vatandaşların öncelikle www.randevu.nvi.gov.tr adresine girerek kendilerine en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alması gerekiyor. Kimlik yenileme ücretini de sanal pos veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılması gerekiyor.
KİMLİK DEĞİŞİMİ RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN
Daha sonra yeni kimlikte kullanılmak üzere son 3 ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf ile birlikte randevuya gidilmeli. 15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi alındığı için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekiyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni kimlikler posta ile verilen adreslere gönderiliyor.
15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi işlemleri için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmak zorundadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!