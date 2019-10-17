Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul’da savcılığa başvuran bir çok vatandaş, Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde 4 ayrı inşaat firması tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.

İddialara, göre o bölgelerde radyolara verilen “Kimliği getir, daireyi götür’ sloganı ile bir çok vatandaşı sahte evraklarla dolandırarak parasını alan şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri savcılığın talimatı ile 5 aylık bir çalışmanın ardından harekete geçti.

Esenyurt'ta 24, Avcılar'da 4, Küçükçekmece'de 2, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'de birer olmak üzere 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8’si kadın 30 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

150 MİLYONLUK VURGUN

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin bir çok vatandaşa olmayan arsa ve daireleri sattıkları iddia ediliyor. Olayla ilgili 4 ayrı inşaat firmasının şu ana kadar bu yöntemle 150 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtiliyor. Olayla ilgili şu ana kadar 100 mağdurun olduğu ve mağdurların artacağı belirtiliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.