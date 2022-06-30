Survivor'da birinci olan isimler yeniden gündeme geldi. Her sene ayrı bir konsept ile ekranlara gelen Survivor yarışması son olarak fenomenleşmiş eski yarışmacılardan oluşan kadrosuyla yayınlanıyor. Yarışmanın izleyicileri ise geçtimişten günümüze kadar şampiyon olan isimleri araştırıyor. İşte Survivor şampiyonları...