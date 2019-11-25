Andone’den Nisan ayına kadar faydalanamayacaklarını belirten Terim’in yönetime, “İyi bir oyuncuydu ancak ikinci yarıda bize katkı sağlayamayacak. Kontenjanı doldurmasına gerek yok. Yerine başka bir oyuncu bakalım” diyerek transferi işaret ettiği kaydedildi.