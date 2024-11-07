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        Haberler Spor Futbol Almanya Kim Min Jae: Napoli'deki seviyemde değilim - Futbol Haberleri

        Kim Min Jae: Napoli'deki seviyemde değilim

        Bayern Münih'in defans oyuncusu Kim Min Jae, takım arkadaşı Joshua Kimmich'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözlerine yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 19:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:05
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        "Napoli'deki seviyemde değilim"
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        Alman devi Bayern Münih'in Güney Koreli futbolcusu Kim Min Jae, takım arkadaşı Joshua Kimmich'in kendisiyle ilgili açıklamalarına cevap verdi.

        "NAPOLİ'DEKİ SEVİYEMDE DEĞİLİM"

        Güney Koreli futbolcu, "Joshua beni her zaman cesaretlendiren bir arkadaşım. Bana savunma canavarı demesi beni mutlu ediyor. Kendime güveniyorum ve burada kendimi tamamen evimde hissediyorum. Ama daha fazlası da var, henüz Napoli'deki seviyeme ulaşmış değilim." ifadelerini kullandı.

        Bayern Münih'te bu sezon 15 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

        Alman ekibinin 2023 yazında Napoli'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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