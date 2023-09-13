KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

Kim Milyoner Olmak İster'de en yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseldi. Yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseltildi. Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;

1.Soru-2.000 TL

2.Soru-5.000 TL / BARAJ

3.Soru-7.500 TL

4.Soru-10.000 TL

5.Soru-20.000 TL

6.Soru-30.000 TL

7.Soru-50.000 TL BARAJ

8.Soru-100.000 TL

9.Soru-200.000 TL

10.Soru-300.000 TL

11.Soru-500.000 TL

12.Soru-1.000.000 TL

13.Soru-5.000.000 TL