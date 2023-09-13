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        Haberler Televizyon Kim Milyoner Olmak İster ödül tablosu artırıldı! 2023 Kim Milyoner Olmak İster ödül büyük ödül ne kadar?

        Kim Milyoner Olmak İster'de ödül tablosu artırıldı! Kim Milyoner Olmak İster ödül büyük ödül ne kadar?

        ATV ekranlarında yayınlanan bilgi-kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de para ağacı yenilendi. Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin'in kazandığı 1 Milyon TL'lik büyük ödül sonrası para ağacındaki miktarlar yükseltildi. Bu noktada "Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu, 5 Milyon TL'ye mi çıktı?" sorusu gündeme geldi. İşte, yeni Kim Milyoner Olmak İster para ağacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 13:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:24
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde 24 yaşındaki Raiba Birsen Güvercin büyük ödülün sahibi olmuştu. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı yarışma programının yeni sezonunda para ödülleri arttırıldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ödül büyük ödül ne kadar, 5 milyon mu oldu? İşte, yeni Kim Milyoner Olmak İster ödül tablosu para ağacı...

        • 2

          KİM MİLYONER OLMAK İSTER BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR OLDU?

          Kim Milyoner Olmak İster'de en yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükseldi. Yarışmaya bu meblağ 13. soru olarak ilave edildi. Ayrıca diğer 12 sorunun para değerleri yükseltildi. Artan ödül miktarlarının ardından yeni para ağacı şu şekilde olacak;

          1.Soru-2.000 TL

          2.Soru-5.000 TL / BARAJ

          3.Soru-7.500 TL

          4.Soru-10.000 TL

          5.Soru-20.000 TL

          6.Soru-30.000 TL

          7.Soru-50.000 TL BARAJ

          8.Soru-100.000 TL

          9.Soru-200.000 TL

          10.Soru-300.000 TL

          11.Soru-500.000 TL

          12.Soru-1.000.000 TL

          13.Soru-5.000.000 TL

        • 3

          KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ ÖDÜL NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

          Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 Milyon TL'lik yeni para ağacı 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek yeni bölümden itibaren geçerli olacak.

        • 4

          RABİA BİRSEN GÜVERCİN MİLYONER OLDU!

          ATV ekranlarında ekran karşısına çıkan Kim Milyıner Olmak İster yarışmasında 24 yaşındaki aslen Konyalı yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, yarışmanın 1057. bölümde 400 binlik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı ve 1 milyon TL'nin sahibi oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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