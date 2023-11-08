Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda elenen kadın herkesi şoka soktu! Bakın hangi soruydu!
ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz akşam şaşırtıcı bir olay yaşandı. 2. soruda elenen kadın herkesi şaşırttı. Bakın yarışmacı hangi soruya yanlış cevap verdi...
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Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 2. soruda elenen kadın herkesi şaşkına çevirdi. Yarışmacının yanıt veremediği soru bakın ne oldu...
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Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan ve İşletme bölümü üzerine doktora yapan aynı zamanda marka iletişimi alanında çalışan ve yazarlıkla da uğraşan yarışmacı Damla Aktan kendisine yöneltilen ilk soruya doğru yanıtı verdi.
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Daha sonra yarışmacının önüne ikinci soru olan, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusu geldi. Şıklarda, A: Perşembe, B: Cuma, C: Cumartesi ve D: Pazar yer alıyordu.
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Soru karşısında şaşıran yarışmacı, "Perşembe pazarı diye bir şey var ama yani öyle olduğunu düşünüyorum. A şıkkı perşembe son kararım" dedi. Doğru cevabın D şıkkı olduğunu gören isim, "İnanmıyorum gerçekten mi? Heyecan batırdı beni. Burada olmak çok keyifliydi. Nasıl yaptım ben böyle bir şey." dedi.