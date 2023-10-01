Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru açıldı! İşte milyonluk sorunun yanıtı
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ahmet Talha Dağlı 1 milyonluk soruyu açtırdı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran 1 milyonluk soru ve yanıtını haberimizde derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik sorunun yanıtı...
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk soru açıldı. Yaşanan bu gelişme, "Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik sorunun yanıtı nedir?" Sorusunu gündeme getirdi. Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı 12. soruyu bilmesi durumunda 5 milyon değerinde 13. soruyu görme şansı yakalayacak. İşte detaylar...
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1 MİLYONLUK SORU HEYECANI
Soru: 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?
A - Fransa
B - Osmanlı
C - Avusturya-Macaristan
D - Birleşik Krallık
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Milyonluk sorunun cevabı D şıkkı yani Birleşik Krallık.
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