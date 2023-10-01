Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru nedir? İşte Milyonluk sorunun yanıtı

        Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru açıldı! İşte milyonluk sorunun yanıtı

        Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ahmet Talha Dağlı 1 milyonluk soruyu açtırdı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran 1 milyonluk soru ve yanıtını haberimizde derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik sorunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 01.10.2023 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında milyonluk soru açıldı. Yaşanan bu gelişme, "Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik sorunun yanıtı nedir?" Sorusunu gündeme getirdi. Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı 12. soruyu bilmesi durumunda 5 milyon değerinde 13. soruyu görme şansı yakalayacak. İşte detaylar...

        • 2

          1 MİLYONLUK SORU HEYECANI

          Soru: 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

          A - Fransa

          B - Osmanlı

          C - Avusturya-Macaristan

          D - Birleşik Krallık

        • 3

          Milyonluk sorunun cevabı D şıkkı yani Birleşik Krallık.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Beşiktaş hayata döndü!
        Beşiktaş hayata döndü!
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Habertürk Anasayfa