"HERKES ONUN OLDUĞUNU BİLİYOR"

40 yaşındaki yıldızın gecede çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. "Kim'in bu görünüşü, yeni bir alt kültür ve moda ifadesi gibi. Logo yok, yüz yok ama herkes onun o olduğunu biliyor." şeklinde yorumlansa da Met Gala'nın Amerikan modasına odaklanan temasıyla ne kadar alakalı olduğu Instagram, Twitter ve TikTok'ta sorgulandı.