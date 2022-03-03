"KORKUYORUM"

Ayrıca Pete Davidson ile aşk yaşayan Kardashian'ın, Kanye West'in paylaşımlarının ardından tedirgin olduğu öğrenilmişti. İddialara göre; Kim Kardashian, Kanye West'e bu konuda bir mesaj göndermişti. Rapçi, o mesajları da sosyal medyadan yayınlamıştı.

Paylaşılan görüntüde Kardashian'dan geldiği ileri sürülen mesajda, Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğu ifadeleri yer almıştı.

Kim Kardashian, West'e, "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak." diye yazmıştı.