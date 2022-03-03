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Kim Kardashian ile Kanye West sonunda boşandı!

2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma davasının ilki dün görüldü. Kardashian'ın resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte çift, sonunda boşandı

03.03.2022 - 08:22 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Reality show yıldızı Kim Kardashian ile adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West, 8 yıl önce ihtişamlı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan ikilinin boşanma süreci dün sonlandı.

  • SONUNDA BOŞANDILAR!

    Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri yer basında yer alırken, beklenen oldu. Dün gerçekleşen duruşmada Kim Kardashian, artık bekar ilan edildi. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı.

  • '14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL

    Öte yandan ünlü rapçi, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

  • "AİLEM İÇİN ÇILGINA DÖNMÜŞ DURUMDAYIM"

    West, gönderisinde, "Bizim ilişimiz kamuya mal oldu çünkü biz tanınan insanlarız. Bazı insanlar benim çılgın olduğumu düşünebilir ama aşık olmak, çılgın olmak demektir ve ben ailem için çılgına dönmüş durumdayım." ifadelerine yer vermişti.

  • "KORKUYORUM"

    Ayrıca Pete Davidson ile aşk yaşayan Kardashian'ın, Kanye West'in paylaşımlarının ardından tedirgin olduğu öğrenilmişti. İddialara göre; Kim Kardashian, Kanye West'e bu konuda bir mesaj göndermişti. Rapçi, o mesajları da sosyal medyadan yayınlamıştı.

    Paylaşılan görüntüde Kardashian'dan geldiği ileri sürülen mesajda, Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğu ifadeleri yer almıştı.

    Kim Kardashian, West'e, "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak." diye yazmıştı.

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