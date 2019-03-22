Geçmiş dönemden kalan bütün kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttığını, o bedene sahip kişileri bulmakta bile zorluk çektiğini aktaran Özkök, hatıra olarak sadece bir eşofmanını sakladığını söyledi. Özgür Özkök'ün 7 yaşındaki kızı Ayşe Özkök de babasının kilo vermesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Babam şimdi zayıfladı hiç kimse onu tanıyamıyor. Ben de babamın zayıf halini seviyorum. Babamla parka gittiğimizde istediğimiz gibi koşabiliyoruz ve çok eğlenebiliyoruz artık" dedi.